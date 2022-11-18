باكو تقرر فتح سفارة لدى إسرائيل وممثلية في فلسطين

قررت أذربيجان فتح سفارة لها في إسرائيل وممثلية في مدينة رام الله الفلسطينية، وذلك بعد موافقة البرلمان الأذربيجاني الجمعة، على قرار بفتح سفارات في كل من ألبانيا وكينيا وإسرائيل.

وستفتح السفارة لدى ألبانيا في العاصمة تيرانا، وفي كينيا بالعاصمة نيروبي، ولدى إسرائيل بالعاصمة تل أبيب.

كما نص القرار الذي اعتمده البرلمان الأذربيجاني على فتح مكتب تمثيلي في مدينة رام الله الفلسطينية.

ورحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، بقرار أذربيجان فتح سفارة في تل أبيب، واصفة إياه بأنه تاريخي.

وقالت: "ستكون هذه أول سفارة في إسرائيل لدولة ذات أغلبية شيعية وحكومة شيعية".