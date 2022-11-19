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حاكمة طوكيو تشجّع السكان على ارتداء القمصان الصوفية بقية عالية لتوفير الطاقة

وكالة الأنباء الفرنسية
طوكيو
نشر في 19.11.2022 19:09
صورة أرشيفية للزي الياباني صورة أرشيفية للزي الياباني

دعت حاكمة طوكيو "يوريكو كويكي"، سكان المدينة على ارتداء قمصان صوفية بقبة عالية خلال الشتاء للحصول على الدفء من أجل توفير الطاقة، والحفاظ على الفواتير المنخفضة.

وقالت الحاكمة التي كانت ترتدي قميصاً صوفياً بقبة عالية للصحافيين، اليوم الجمعة: "تدفئة العنق لها تأثير حراري. أنا بنفسي أرتدي قميصاً صوفياً بقبة عالية وأضع الوشاح الذي يبقيكم دافئين أيضاً، سيوفر ذلك الكهرباء".

وأضافت: "هذه واحدة من الأدوات التي تساعد في التغلب على المناخ الشتوي القاسي معا في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة".

ومثل العديد من البلدان، تواجه اليابان التي تهدف إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول العام 2050، ضغطا على إمدادات الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

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