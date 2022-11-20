ثوران بركانين في أقصى شرق روسيا قد يصبح كارثيًا في أي وقت

ثار بركانان في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية فيما شوهدت سحب شاهقة من الرماد والحمم البركانية المتوهجة المنبعثة منهما.

فيما حذر علماء من احتمال حدوث ثوران أكبر للبركانيين.

شبه جزيرة كامتشاتكا، التي تمتد إلى المحيط الهادئ على بعد حوالي 6600 كيلومتر شرق موسكو، هي واحدة من أكثر مناطق العالم تركيزا فيما يتعلق بالنشاط الحراري الأرضي، مع وجود حوالي 30 بركانا نشطا بها.

وذكرت تقارير إخبارية أن الثوران الجديد المفاجئ أعقب زلزالا قويا وقع يوم السبت.

وقال معهد علم البراكين التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إنه في بركان كليتشفسكايا سوبكا الذي يبلغ ارتفاعه 4754 مترا هو أطول بركان نشط في أوراسيا، تم تسجيل ما يصل إلى 10 ثورانات في الساعة.

وأضاف المعهد أن تدفقات الحمم البركانية وانبعاثات الرماد تأتي أيضا من بركان شيفلوتش.