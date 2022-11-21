وفاتان جديدتان بفيروس كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الاثنين، إنها رصدت وفاتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19" في العاصمة بكين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 3 خلال يومين.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن المتوفيين هما "مسنة عمرها 91 عاما ومسن 88 عاما"، جرى تشخيصهما بأعراض خفيفة من كورونا، لكنهما لقيا حتفهما على خلفية إصابتهما بأمراض مزمنة خطيرة.

وأشارت إلى أن المصابين توفيا في مستشفى ديتان في بكين، الأحد.

وكانت الصين أعلنت، الأحد، عن أول وفاة بفيروس "كورونا" في البلاد منذ نحو 6 أشهر، لمسن من العاصمة بكين يبلغ من العمر 87 عاما، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".

وتعد الوفاة هي الأولى التي تكشف عنها لجنة الصحة الوطنية منذ 26 مايو/آيار الماضي، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في الصين منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019 إلى 5227 وفاة، وفق الإحصائيات الرسمية.

وتأتي أحدث الوفيات بكورونا في الصين، بينما لازالت البلاد متمسكة بسياسات "صفر كوفيد (كورونا)" التي تسعى إلى القضاء على العدوى من خلال الإغلاق والحجر الصحي وتتبع الحالات والاختبار الشامل، على الرغم من تأثيرها على الحياة الطبيعية والاقتصاد وتزايد الغضب الشعبي على السلطات.

يشار أن الصين هي موطن انتشار فيروس كورونا حول العالم، وسجلت على مدار نحو عامين أكثر من 1.27 مليون إصابة بالفيروس.