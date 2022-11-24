ماليزيا تعلن أنور إبراهيم رئيساً جديداً للوزراء

أعلن القصر الملكي في ماليزيا، اليوم الخميس، تعيين أنور إبراهيم رئيساً للوزراء.

وصدر عن القصر الملكي بيان، جاء فيه أن زعيم المعارضة أنور إبراهيم عين "رئيس الوزراء العاشر لماليزيا".

وأنور إبراهيم سياسي ماليزي ونائب رئيس وزراء سابق، من مواليد 10 أغسطس 1947.

وشغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير المالية في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، وكان متوقعاً له أن يخلف مهاتير في قيادة التحالف الوطني الحاكم لولا الخلاف الذي وقع بين الرجلين في عام 1998.

ويأتي تعيين أنور بعد رحلة طويلة في عالم السياسة استمرت ثلاثة عقود، تقلب فيها من وريث واضح للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى سجين، ثم زعيم للمعارضة لفترة طويلة.

ونظمت ماليزيا انتخابات عامة مبكرة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما كانت مقررة أساساً في سبتمبر/ أيلول 2023.

وتعاقب ثلاثة على رئاسة وزراء ماليزيا في ثلاث سنوات، من بينهم مهاتير محمد البالغ من العمر 97 عاماً، الذي حكم ماليزيا لأكثر من عقدين في فترتين في السلطة.

يذكر أنّ رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد البالغ 97 عاماً خسر مقعده في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي.