روسيا تلجأ للهند لشراء قطع الغيار اللازمة لصناعاتها المتضررة من العقوبات

طلبت موسكو من الهند تزويدها بأكثر من 500 منتج تضم قطع غيار للسيارات والطائرات والقطارات، فيما بات تأثير العقوبات الغربية كبيراً على قدرة روسيا الحفاظ على استمرارية صناعاتها الحيوية.

والقائمة، التي اطلعت رويترز على نسخة منها في نيودلهي، مؤقتة وليس من الواضح ما هي البنود التي ستُصدر في نهاية المطاف ولا بأي كمية، إلا أن مصدرا حكوميا هنديا قال إن قائمة الطلبات استثنائية من حيث تنوع مجالاتها.

وأشار المصدر إلى حرص الهند على تعزيز التجارة بهذه الطريقة في ظل سعيها لتضييق العجز التجاري المتفاقم مع روسيا. غير أن بعض الشركات تعبر عن قلقها من أن هذا قد يعني انتهاكها للعقوبات الغربية.

وقال مصدر صناعي في موسكو، طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، إن وزارة الصناعة والتجارة الروسية طلبت من الشركات الكبيرة إمدادها بقوائم بالمواد الخام والمعدات التي تحتاجها.

وأضاف المصدر أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من المناقشات للاتفاق على المواصفات والكميات، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على الهند.