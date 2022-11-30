وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين عن عمر ناهز 96 عاماً

توفي الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين عن عمر ناهز 96 عاماً في شنغهاي، بعد إصابته بسرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء، وفقاً لوكالة "شينخوا" الحكومية.

وجاء في البيان الحكومي إعلان الوفاة أن "الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين توفي عند 12:13 مساء بالتوقيت المحلي بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عن عمر يبلغ 96 عاماً".

وأضاف البيان أن "سبب الوفاة هو إصابته بسرطان الدم وفشل العديد من الأعضاء".

يذكر أن جيانغ شغل منصب رئيس الصين في الفترة الممتدة بين عامي 1993 و2003، وأميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني بين 1989 و2002، كما شغل أيضاً منصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الفترة الممتدة بين عامي 1989 و2004.