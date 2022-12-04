إيران تعلن إعدام 4 أشخاص بتهمة "التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية"

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 4 أشخاص بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والقيام بعمليات تهريب البشر والإخلال بالأمن العام مقابل أجر.

وأفادت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية "إرنا" بأن السلطات الإيرانية أعدمت، يوم الأحد، أربعة أشخاص بتهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وأضافت الوكالة أن "الجواسيس المزعومين لديهم أسلحة وحصلوا على أجور من الموساد على شكل عملة مشفرة".

وأشارت الوكالة أن السجناء الذين تم إعدامهم هم "حسين أوردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آبادي، وميلاد أشرفي، ومنوشهر شهبندي".

وبحسب موقع "انتخاب" الإخباري فإن السلطات الإيرانية ألقت القبض على الأشخاص الأربعة في يونيو/ حزيران الماضي، وأن حكم الإعدام بحقهم صدر من محكمة إيرانية الأسبوع الفائت.

وفي 22 أيار/مايو، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أوقف أعضاء "شبكة تعمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية"، وأنهم "ارتكبوا أعمال سرقة وتدمير لممتلكات شخصية وعامة وخطف والإجبار على اعترافات كاذبة".

وسبق أن أعلن موقع "ميزان أونلاين" الأربعاء أنه "وفقاً للقرار النهائي الذي أصدرته المحكمة العليا، حُكم على المتهمين الأربعة بالإعدام لتعاونهم مع النظام الصهيوني وبتهمة الاختطاف".

وأعلنت طهران مرات عدة توقيف أشخاص يعملون لصالح أجهزة استخبارات دول أجنبية لا سيما اسرائيل.

وفي نهاية تموز/يوليو، أوقفت إيران "عملاء" مرتبطين بالموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلي، قائلة إنهم عناصر من مجموعة كردية متمردة محظورة بتهمة التخطيط لاستهداف "مركز دفاع حساس".