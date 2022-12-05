أذربيجان: إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الاثنين، إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا في محافظات باكو وأستارا وجبرائيل وإيميشلي.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن المناورات بين الجيشين التركي والأذربيجاني تجري في إطار اتفاق التعاون العسكري بين البلدين.

وتشارك في المناورات قوات برية وجوية وخاصة، إضافة إلى وحدات هندسية ووحدات مدفعية وصاروخية.

وأشار البيان إلى أن المناورات تشهد تنفيذ مهام مثل تنظيم أنشطة التنسيق للوحدات المختلفة، وتركيب الجسور العائمة لعبور الأنهار والتدرب على عمليات إنزال في مناطق العدو.

وتهدف المناورات المشتركة إلى ضمان تنسيق القوات أثناء الحرب، وتحسين إدارتها، وتبادل الخبرات وزيادة كفاءة الأفراد.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أقيمت في مدينة كنجه الأذربيجانية، مناورات عسكرية مشتركة بين القوات الجوية التركية والأذربيجانية حملت اسم "النسر التركي الأذربيجاني 2022".