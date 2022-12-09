إسرائيل.. نتنياهو يطلب من هرتسوغ تمديد مدة تشكيل الحكومة

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، من الرئيس إسحاق هرتسوغ، إعطاءه فرصة وتمديد مهلة التفويض لتشكيل الحكومة.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن نتنياهو طلب من هرتسوغ، تمديد التفويض لتشكيل الحكومة لمدة أسبوعين.

ووفق القناة، فإنّ نتنياهو أبلغ هرتسوغ، أنّ المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة جارية، حيث تم إحراز تقدم كبير.

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى، فيما إذا وافق الرئيس الإسرائيلي على طلب نتنياهو أم لا.

ومن المفترض أن تنتهي المهلة القانونية التي منحها هرتسوغ لنتنياهو من أجل تشكيل الحكومة الأحد 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويحق لهرتسوغ الرفض في حال لم يثبت نتنياهو أنه يحقق تقدماً في مفاوضات تشكيل الحكومة، ومن ثم تكليف نائب من حزب آخر بتشكيل الحكومة في مدة لا تتجاوز 28 يوما.

ويحتاج نتنياهو لحشد دعم ما لا يقل عن 61 نائبا من أصل 120 لتمرير حكومته في الكنيست، وسط تحذيرات داخل إسرائيل وخارجها من توجهات يمينية متطرفة للحكومة المرتقبة، لاسيما تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.