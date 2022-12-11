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مصرع 5 أشخاص في إعصار ضرب جنوبي الهند

وكالة الأناضول للأنباء
الهند
نشر في 11.12.2022 14:25
امرأة تبحث عن أشياء يمكن إنقاذها من منزلها الذي دمره ارتفاع المد على شاطئ باتيناباكام في تشيناي بالهند في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022، في أعقاب الإعصار ماندوس AFP امرأة تبحث عن أشياء يمكن إنقاذها من منزلها الذي دمره ارتفاع المد على شاطئ باتيناباكام في تشيناي بالهند في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022، في أعقاب الإعصار ماندوس (AFP)

لقي 5 أشخاص مصرعهم، جراء إعصار ماندوس الذي ضرب ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.

وقالت وسائل إعلام محلية، الأحد، إن إعصار ماندوس ضرب سواحل تاميل نادو، وصاحبه هطولات مطرية غزيرة أدت إلى انهيارات أرضية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص.

وأكدت أن الإعصار تسبب في أضرار بمئات المنازل، ونقل نحو 10 آلاف شخص إلى المآوي.

ووصلت سرعة الإعصار إلى 100 كيلو متر في الساعة، ثم انخفض إلى 55 كيلومتراً إلى مستوى "المنخفض المداري"، وهي الفئة التي تبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع تعليق الأنشطة التعليمية في ولاية تاميل نادو لبضعة أيام على وقع الإعصار.

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