مصرع 5 أشخاص في إعصار ضرب جنوبي الهند

لقي 5 أشخاص مصرعهم، جراء إعصار ماندوس الذي ضرب ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.

وقالت وسائل إعلام محلية، الأحد، إن إعصار ماندوس ضرب سواحل تاميل نادو، وصاحبه هطولات مطرية غزيرة أدت إلى انهيارات أرضية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص.

وأكدت أن الإعصار تسبب في أضرار بمئات المنازل، ونقل نحو 10 آلاف شخص إلى المآوي.

ووصلت سرعة الإعصار إلى 100 كيلو متر في الساعة، ثم انخفض إلى 55 كيلومتراً إلى مستوى "المنخفض المداري"، وهي الفئة التي تبلغ سرعتها القصوى 60 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع تعليق الأنشطة التعليمية في ولاية تاميل نادو لبضعة أيام على وقع الإعصار.