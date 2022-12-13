"داعش" يتبنى هجوماً استهدف فندقاً يمتلكه صينيون في كابل

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، تبنيه الهجوم المسلح الذي استهدف أمس الاثنين فندقاً يمتلكه صينيون بالعاصمة الأفغانية كابل.

جاء ذلك في بيان نشره التنظيم الإرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

من جانب آخر، أوضح بيان صادر عن مستشفى الطوارئ بكابل، أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وكان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد قال، الاثنين، إن فندقاً يستقبل زواراً أجانب في كابل تعرض لهجوم، ما أدى لمقتل 3 من المهاجمين.

وأضاف مجاهد أن اثنين من النزلاء الأجانب أصيبا بجروح إثر قفزهما من نوافذ الفندق للهروب.

فيما أفاد شهود عيان أن الفندق يملكه صينيون ويقع في منطقة "شهري نو"، وأن المهاجمين دخلوا الفندق وفتحوا النار بشكل عشوائي.

بدوره، قال خالد زدران، المتحدث باسم شرطة كابل، إن الهجوم استغرق 7 ساعات.

وأظهرت مقاطع وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان من المبنى، فيما أبلغ سكان محليون عن وقوع انفجارات واشتباكات.