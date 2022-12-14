الصين تلغي إجبارية فحص بي سي آر وغموض حول أعداد الإصابات الحقيقية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنها توقفت عن نشر الأعداد اليومية للمصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض لأنه "من المستحيل معرفة العدد الفعلي للمصابين بدون أعراض"، وهم الغالبية العظمى من المصابين.

وورد في إشعار على الموقع الإلكتروني للجنة أنها ستنشر فقط أعداد الحالات المؤكدة التي خضعت لكشف بي سي آر في مرافق الاختبار العامة.

يشكل هذا تحديا رئيسيا للحكومة الصينية التي تخفف من سياستها الصارمة "صفر كوفيد."

ونظرا لأن اختبارات بي سي آر لم تعد إلزامية، وبعد سماح السلطات للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة بالتعافي في المنزل بدلا من أحد المستشفيات الميدانية -التي اشتهرت بالاكتظاظ وسوء النظافة– فقد أصبح من الصعب قياس العدد الفعلي للإصابات.

أصبحت شوارع بيجين هادئة للغاية مع تشكل صفوف خارج المستشفيات الميدانية –التي زاد عددها من 94 إلى 303- وفي الصيدليات، حيث يصعب العثور على عقاقير علاج البرد والإنفلونزا.

ورغم الجهد الدؤوب للحكومة لتعزيز التطعيمات بين كبار السن، أنشئ مركزان في بيجين لتقديم لقاحات، إلا أنهما كانا خاليين من المواطنين يوم الثلاثاء باستثناء الأطباء وطاقم التمريض.

ورغم مخاوف من تفشي الفيروس بشكل كبير، لم يكن هناك دليل رسمي على زيادة أعداد الإصابات.