مظاهرات حاشدة في مدينة زهدان الإيرانية ضد الحكومة

تظاهر مئات من مناهضي الحكومة الإيرانية، اليوم عقب صلاة الجمعة، في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وأظهرت مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاق مظاهرة من مسجد المكي عقب صلاة الجمعة في مدينة زاهدان، وتحولت إلى مسيرة حاشدة ردد خلالها المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة.

ورفع المتظاهرون صور الشابة مهسا أميني التي توفيت على يد شرطة الأخلاق أثناء اعتقالها في سبتمبر/ أيلول الماضي، بجانب صور شخصين أعدمتهما السلطات على خلفية الاحتجاجات بالبلاد.

ولوحظ عدم تدخل قوات الأمن الإيرانية في التظاهرة السلمية.

وقبيل انطلاق التظاهرة طالب رجل الدين السني وإمام جمعة مدينة زاهدان، عبد الحميد إسماعيلزي، في خطبة الجمعة بمسجد مكي، السلطات بالإفراج عن الشباب المسجونين ووقف عمليات الإعدام.