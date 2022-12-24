بعد منعهن من التعليم الجامعي.. طالبان تعلق توظيف النساء في المنظمات

أصدرت حكومة حركة طالبان، السبت، أوامر إلى جميع المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء.

وأرجعت الحركة قرارها إلى أن "بعض الموظفات لم يرتدين الحجاب الإسلامي بشكل صحيح"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وصدر القرار في رسالة من وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف للمنظمات المعنية، قال فيها إن أي منظمة لا تمتثل للأمر "سيتم إلغاء ترخيصها التشغيلي في أفغانستان".

وقالت الوزارة في رسالتها إنها تلقت "شكاوى خطيرة" بشأن موظفات يعملن في منظمات غير حكومية، ولا يرتدين الحجاب أو "الحجاب الصحيح"، حسب المصدر ذاته.

ولم يتضح ما إذا كان الأمر ينطبق على جميع النساء أو الأفغانيات فقط العاملات في المنظمات غير الحكومية.

ويعد هذا الحظر أحدث تحرك تتخذه حكومة طالبان في أفغانستان ضد النساء، إذ جاء بعد أيام فقط من حظر الحركة التحاق الطالبات بالجامعات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، تتظاهر الأفغانيات في المدن الكبرى ضد قرار منع التحاقهن بالجامعات، في علامة نادرة على الاحتجاج المحلي منذ وصول طالبان إلى السلطة العام الماضي.

ويأتي الحظر الجامعي بعد أسابيع من أداء الفتيات امتحانات الثانوية في المدارس، على الرغم من منعهن حضور الفصول الدراسية، منذ أن تولت حركة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021.