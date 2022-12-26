مصرع 17 شخصاً وإصابة العشرات بسبب تساقط كثيف للثلوج في اليابان

لقي 17 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 90 آخرين في تساقط كثيف للثلوج بالمناطق الشمالية من اليابان، حسبما أعلنه مسؤولو إدارة الكوارث في اليابان اليوم الاثنين.

وأوضحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث، في بيان، أن تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية منذ الأسبوع الماضي تسبب بوفاة 11 شخصاً بحلول السبت، بينما ارتفع العدد إلى 17 وإصابة 93 آخرين بحلول صباح اليوم الاثنين.

وأفادت الوكالة أن "الضحايا توفوا إثر سقوطهم من أسطح المنازل أثناء إزالتهم الثلج أو دفنوا تحت أكوام كثيفة من الثلج"، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وحثت الوكالة مكاتب البلدية في المناطق المتضررة السكان على "توخي الحذر أثناء إزالة الثلوج وعدم العمل بمفردهم".

والأحد، تسببت الثلوج الكثيفة في سقوط برج للطاقة الكهربائية أقصى شمال اليابان، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف منزل، ليتم استعادة الكهرباء في معظم المناطق في وقت لاحق، وفقاً لوزارة الاقتصاد والصناعة.

كما أدى تراكم الثلوج إلى تعليق عشرات الرحلات الجوية والبرية عبر القطارات في شمال البلاد، لكن الخدمات استؤنفت في وقت لاحق الأحد، وفقاً لوزارة النقل.