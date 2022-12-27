مواطن إيراني ينتحر في فرنسا احتجاجاً على القمع في بلاده

انتحر رجل إيراني أمس الإثنين، ملقيا بنفسه في نهر الرون في مدينة ليون الفرنسية، للفت الانتباه العالمي إلى الوضع في بلاده التي تشهد حراكا شعبيا واسعا، حسب ما قال في فيديو نشره قبيل انتحاره.

وعُثر على جثّة الإيراني في النهر مساء الإثنين وفق ما كشفت الشرطة مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة "لو بروغريه" المحلية.

وقد تعذّر إنعاش الرجل البالغ 38 عاما، بالرغم من مساعي عناصر الإسعاف الذين نقلوه إلى الضفّة، حسب المصدر عينه.

وقال الرجل بصوت هادئ في مقطع فيديو نشره على مواقع عدة للتواصل الاجتماعي قبل الإقدام على فعلته "تهاجم الشرطة الناس وقد خسرنا الكثير من الفتيان والفتيات ولا بدّ من فعل شيء".

وأردف "قرّرتُ الانتحار في نهر الرون، في تحدٍ يظهر أننا نحن، الشعب الإيراني، تعبنا جدّا من هذا الوضع".

وتابع "عندما ستشاهدون هذا الشريط، سأكون ميتا"، قبل أن يدعو إلى دعم الشعب الإيراني في نضاله ضدّ "شرطة وحكومة شديدتي العنف".

وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمّع في وسط مدينة ليون مساء الثلاثاء إحياء لذكراه.

تشهد إيران موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ الثورة الإسلامية في 1979 بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر الماضي بسبب توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق بتهمة عدم احترام قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وبدأت التظاهرات بالمطالبة بحقوق النساء قبل أن تتحوّل إلى احتجاجات ضدّ النظام.