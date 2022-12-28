خلال 3 أشهر.. ارتفاع قتلى مظاهرات إيران إلى 476

أعلنت منظمة حقوقية إيرانية، ومقرها النرويج، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات التي اندلعت عقب وفاة الشابة "مهسا أميني" على يد شرطة الأخلاق إلى 476.

ونشرت المنظمة تقريراً مطولاً على موقعها، صباح اليوم الأربعاء، أشارت فيه إلى أن 34 من المتظاهرين الذين قتلوا هم من النساء و64 تحت سن 18.

ووفق التقرير قتل 130 شخصاً في محافظة سيستان بلوشستان ذات الغالبية السنية، و53 في محافظة كردستان، و55 في أذربيجان الغربية، و52 في طهران و38 في مازندران، و25 في كرمانشاه، و26 في كيلان و23 في البورز و14 في أصفهان، و11 في خوزستان و11 في فارس.

كما قتل 7 في محافظة خراسان رضوي، و4 في أذربيجان الشرقية، وثلاثة في كل من محافظات زنجان ولورستان ومركزي وقزوين وهمدان، واثنان في كل من كهكیلویه - بویر أحمد وأردبيل وعيلام وبوشهر وهرمزغان، وواحد في كل من سمنان وكولستان.

ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي تتواصل احتجاجات بمختلف أنحاء إيران بسبب وفاة الشابة أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد 3 أيام من توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.