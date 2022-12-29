ارتفاع عدد سكان إسرائيل مع نهاية عام 2022

أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في تل أبيب، الخميس، أن عدد سكان إسرائيل في نهاية عام 2022 بلغ 9.6 ملايين نسمة.

وقالت في بيان رسمي، إن 7.1 ملايين من سكان إسرائيل هم من اليهود و2 مليون عربي و513 ألفا لم يحددوا قومية لهم".

وأشار إلى أن عدد سكان إسرائيل ازداد بنسبة 2.2 في المئة خلال 2022.

ولفت البيان إلى أن 2022 شهد ولادة 178 ألف مولود جديد، 74.8 في المئة منهم يهود و23.8 في المئة عرب و1.4 في المئة لم يحددوا قوميتهم.

وذكر أن 73 ألف مهاجر جديد وصلوا إلى إسرائيل في 2022.

وأضاف، أن 80 في المئة من المهاجرين الجدد قدموا من روسيا وأوكرانيا.