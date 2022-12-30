نتنياهو : التصدي لإيران أول أهداف حكومتي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن التصدي لإيران سيكون أول أهداف حكومته الجديدة بعد تأديتها اليمين الدستورية أمام الكنيست.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه نتنياهو في بداية الجلسة الوزارية الأولى للحكومة الـ37، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وخلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة ذكر نتنياهو: "لدينا أربعة أهداف رئيسية حددتها اليوم، الأول التصدي لإيران وهذا أمر وجودي وسنحرص على وجودنا وأمننا، والثاني إعادة الأمن والحكم داخل دولة إسرائيل، والثالث معالجة مشكلة تكاليف المعيشة والإسكان، والرابع توسيع دائرة السلام بشكل كبير".

وفي وقت سابق الخميس، منح الكنيست الثقة لحكومة نتنياهو بموجب 63 صوتاً من أعضائه مقابل معارضة 54 آخرين (من أصل 120)، قبل أن تؤدي اليمين الدستورية.

وللأحزاب المشكلة للحكومة 64 من مقاعد الكنيست دون أن يتبين سبب تغيب ذلك العضو، بينما غاب أيضا اثنان من المعارضة لأسباب غير معروفة.

وأوضح نتنياهو: "هذه هي المرة السادسة التي أشكّل فيها حكومة، أستطيع أن أقول إنني أبدأ سنتي السادسة عشرة رئيسا لوزراء إسرائيل".

وتتشكل الحكومة من 6 أحزاب يمينية هي "الليكود" و"شاس" و"يهودت هتوراه" و"نوعام" و"الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، وتقول هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن هذه الحكومة الجديدة هي الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.

وشهدت جلسة مناقشة الحكومة التي استغرقت عدة ساعات تبادل الاتهامات بين معسكر نتنياهو ومعسكر المعارضة.