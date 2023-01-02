اصطدام مروحيتين في أستراليا يخلف 4 قتلى

أسفر اصطدام مروحيتين اليوم الاثنين فوق شاطئ أسترالي، عن مقتل أربعة ركاب وإصابة ثلاثة بجروح بالغة، وفق ما أفادت الشرطة الأسترالية.

قال غاري ووريل، القائم بأعمال مفتش شرطة ولاية كوينزلاند، في مؤتمر صحفي إن إحدى المروحيتين كانت تقلع على ما يبدو بينما هبطت الأخرى عندما اصطدمتا بالقرب من متنزه "سي وورلد" الترفيهي في "مين بيتش"، وهو شاطئ شمالي على ساحل مدينة غولد كوست.

تمكنت المروحية الأخرى من الهبوط بسلام على منطقة رملية، لكن حطام المروحية الأخرى تناثر في منطقة قالت الشرطة إنه يصعب الوصول إليها.

كان القتلى والمصابون الثلاثة من ركاب المروحية المحطمة.

وقال ووريل "حاول أفراد من مرتادي الشاطئ والشرطة إبعاد الحشود، وبدأوا في القيام بإسعافات أولية، وحاولوا نقل المصابين إلى بر الأمان من بين حطام المروحية."

كما يتلقى ركاب المروحية الأخرى، والتي تحطم زجاجها الأمامي في الحادث، المساعدة الطبية.

أظهرت لقطات مصورة تحطم مروحية بعد وقت قصير من إقلاعها.

قالت رئيسة وزراء كوينزلاند، أناستاسيا بلاسزوك، إن الحادث مأساة لا يمكن تصورها.

وقال كبير المفوضين أنغوس ميتشل إن مكتب سلامة النقل الأسترالي يحقق في حادث التصادم.

منطقة غولد كوست واحدة من أكثر المواقع السياحية شهرة في البلاد، وهي الأكثر ازدحامًا في شهر يناير/كانون ثان، وهو وقت الذروة لقضاء العطلات في أستراليا.