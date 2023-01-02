10 قضايا شائكة تنتظر حكومة «نتنياهو» داخلياً وخارجياً

تتعلق الأنظار بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، عقب حصولها على ثقة 63 من إجمالي 120 عضواً في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، ومن ثم أصبحت الحكومة رقم 37 في تاريخ إسرائيل تضم حزب الليكود، وعدة أحزاب متشددة، من أقصي اليمين الديني والمتطرف.

ورغم أن منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة يعتبر الخطوة الأهم، حتى تبدأ ممارسة صلاحياتها، رسمياً، إلا أنه يفتح جبهات عدة (داخلياً وخارجياً) على خلفية توجهات وتعهدات وإشكاليات، أبداها أعضاء الحكومة، الأكثر تتشدداً في تاريخ إسرائيل، منذ نشأتها.

ومعظم الإشكاليات، تعود لسيطرة المتشددين على وزارات سيادية (يقود زعيم حزب القوة اليهودية، إيتمار بن غفير، وزارة لأمن، ويتناوب بتسلئيل سموتريتش، وأرييه درعي، من حركة شاس، على وزارة المالية، ويشرف حزب، الصهيونية الدينية، على ملف المستوطنات).

ورغم توزيع وزارات مهمة (المالية، الداخلية، الصحة، الأمن القومي، الإسكان، والاستيطان) على الأحزاب المتحالفة مع الليكود، فقد احتفظ حزب نتنياهو لنفسه بوزارات أكثر أهمية كالأمن، والخارجية، والتربية والتعليم، والقضاء، والاقتصاد، والقدس، والمواصلات).

وبشكل مؤقت، نجح نتنياهو، في حسم تناقضات التحالف اليميني المتشدد الذي يتزعمه (القوة اليهودية، بزعامة إيتمار بن غفير، والصهيونية الدينية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، وحركة شاس، برئاسة أرييه درعي، فضلا عن، يهودية التوراة، والصهيونية الدينية).

الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد أداء "القسم" أمام الكنيست، تواجه اختبارات حقيقية، في ملفات متشابكة: الاقتصاد المحلي، والعلاقات مع إيران، لبنان، فلسطين، فضلاً عن هندسة العلاقات الإقليمية، الدولية، التي تفرض نفسها على حكومة بنيامين نتنياهو (73 عاماً).

- الصراعات الحزبية والسياسية

تتصدر قائمة التحديات، التي تواجه حكومة نتنياهو، كون الساحة السياسية، لم تعد قاصرة (كالعقود السابقة) على الصراع التقليدي بين حزبي الليكود (اليميني، الذي ينتمي له بنيامين نتنياهو) وحزب العمل (اليساري، برئاسة، ميراف ميخائيلي).

وتشهد الساحة السياسية في إسرائيل، خلال السنوات الأخيرة، دخول أكثر من حزب سياسي في دائرة المنافسة، لاسيما حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، و"المعسكر الوطني" بقيادة وزير الدفاع السابق، بيني جانتس.

تنشط أيضاً "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس، كائتلاف سياسي، يشمل عدة أحزاب سياسية "عرب 48" (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، القائمة العربية الموحدة، الحركة العربية للتغيير) رغم خلافاتها الداخلية، الأخيرة.

كما تتعهد أحزاب المعارضة الرئيسية في إسرائيل (العمل، إسرائيل بيتنا، هناك مستقبل، فضلا عن المعسكر الوطني، والقائمة الموحدة) بتعقب حكومة نتنياهو، و"القتال ضدها، كونها ستمزق إسرائيل من الداخل، بسبب تشريعات متطرفة تضر بالأمن والاقتصاد والمجتمع"، على حد وصفها.

حدة الصراع السياسي، يعبر عنها الخطاب السياسي بين الفرقاء، ففيما وصف، زعيم المعارضة، يائير لابيد، حكومة نتنياهو بأنها "حكومة جنون كاملة" فقد اتهم نتنياهو (عبر مقطع فيديو، نشر على حسابه بموقع تويتر) لابيد بالكذب، والتحريض، وعدم القبول بنتيجة صناديق الاقتراع.

- أمنيا وعسكريا

التحديات الضاغطة على الجيش والأمن الداخلي في إسرائيل، أمام رد الفعل الفلسطيني الغاضب، لاسيما جماعة، عرين الأسود (مجموعة من الشبان الفلسطينيين، بدون هيكل أو إطار فصائلي، تنشط في منطقة نابلس) واتساع نطاق أنشطتها، وعدد أعضائها.

مراقبون، يحذرون حكومة نتنياهو (السادسة) من الاصطدام بجبهات عدة، أخطرها القيادات الأمنية والعسكرية، نتيجة منح صلاحيات تعيين القيادات في الوزارتين لحلفاء حكومته، ما سيتسبب في فوضى قيادية، وتداعياته على تقويض وزارة الأمن وتفكيك الجيش.

وتتصاعد تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب الاتفاقيات الائتلافية، بين نتنياهو وحلفاؤه، بسبب انعكاساتها على استقرار ومناعة الجيش الإسرائيلي، خاصة موافقة نتنياهو على نقل صلاحيات من وزارة الأمن لكسب تأييد رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.

ومن المفترض أنه سيتم فصل مسئوليات سلطات الجيش في الضفة، إذ يظل قائد المنطقة الوسطى (القائد العسكري للضفة) تحت إمرة وزير الأمن، بينما تخضع الإدارة المدنية لوزير من حزب الصهيونية الدينية يتم تعينه في وزارة الأمن، ما يقلص من صلاحيات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

وبموجب الاتفاق بين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش، سيتم منح أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة الجديدة صلاحيات واسعة وغير مسبوقة في تخطيط وتطبيق سياسات الحكومة بكل المجالات الحياتية واليومية للفلسطينيين.

ويمنح الاتفاق أيضاً صلاحيات كبيرة للإدارة المدنية (المسئولة عن تسيير أمور الفلسطينيين بالضفة الغربية) خاصة مشاريع التخطيط والبناء الاستيطانية واعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي، وملفات هدم المنازل، والتدريبات العسكرية، والتهجير القسري.

من جهته يرى المحلل العسكري لصحيفة، معاريف، طال ليف رام، أن المجتمع الإسرائيلي يعيش في عصر الاستقطاب والانقسام، وخلافاته السياسية والاجتماعية باتت تنعكس على الجيش، وقال (في تصريحات إعلامية) إن الاتفاقيات الائتلافية السياسية تلحق الضرر بالجيش والمؤسسة العسكرية.

ويقول مفوض عام الشرطة الإسرائيلية الأسبق، روني الشيخ: "تدخُّل السياسة يضرب جوهر الديمقراطية، وشرعية الشرطة.. هناك جهل كبير.. الأغلبية الساحقة لا تميز بين تبعية رئيس الأركان لوزير الدفاع، ورئيسيْ الشاباك والموساد لرئيس الحكومة، واستقلالية المفوض العام للشرطة".

- اقتصاديا

تتعالى الأصوات في إسرائيل بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، ومن ثم تآكل الأجور الحقيقية، فضلا عن تفاقم أسعار المساكن، باعتباره المشكلة التي ظلت تطارد كل الحكومات الإسرائيلية، خلال العقود الأخيرة.

ويحذر وزير المالية الإسرائيلي (المنتهية ولايته) أفيجدور ليبرمان، من انهيار الاقتصاد الإسرائيلي، كون الحكومة الجديدة ستكون اشتراكية -من وجهة نظره- بسبب اتفاق نتنياهو مع حزب يهدوت هتوراة (التوراة اليهودي المتحد) المعارض للاقتصاد الحر والمفتوح.

لكن رئيس حزب اليمين المتطرف، الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الجديد، يؤكد أن الإصلاحات التي طرحها الائتلاف الحكومي، تعزز أجندة السوق الحر وتضييق الخناق على نقابات العمال الإسرائيلية.

وأوضح بتسلئيل (وفق مقال نشره في صحيفة وول ستريت جورنال) أن الحكومة ستعمل على إزالة الضوابط الحكومية على الأسعار وقيود الاستيراد التي تحد من المنافسة، وتتسبب في رفع الأسعار، مع إصلاحات تنظيمية تخفف السيطرة البيروقراطية على المصالح التجارية الصغيرة.

ووفقا للمبادئ الأساسية لحكومة نتنياهو، ستسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطوير المناطق الهامشية وتقليص الفجوات الاجتماعية، مع محاربة الفقر بلا هوادة من خلال التربية والتعليم والتوظيف وزيادة المساعدة للشرائح الأضعف من السكان.

كما ستعمل حكومة نتنياهو على تشجيع استخدام المواصلات العامة، وحل مشاكل الازدحام المروري على الطرق، إضافة إلى أن الحكومة ستقدم خطة للتعامل مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وستنظر في ملف خفض أسعار المساكن وزيادة المعروض من الشقق.

وبحسب برنامجها، ستعمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، على تطوير التدريب المهني والتعليم في المهن التكنولوجية، كعامل نمو اقتصادي رئيسي، وستعمل على حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة للسكان، والمساهمة في الجهود العالمية المتعلقة بقضايا المناخ والبيئة.

- اجتماعيا ودبلوماسيا

حذر أكثر من 100 دبلوماسي وسفير إسرائيلي سابق (وفق رسالة معممة، وصلت نسخة منها إلى نتنياهو) من مخاطر الإضرار بمكانة إسرائيل، إذا نفذت الحكومة الجديدة سياسات يمينية متشددة.

ونبهت الرسالة إلى وقف ما وصفوه بمحاولات تقويض حرية التعبير والقيم الديمقراطية، وقرارات تقييد استقلال القضاء، أو رفض المعاهدات الدولية، أو تمرير أي قوانين متطرفة وتمييزية نتيجة السياسات المرتقبة للحكومة الجديدة.

لكن الحكومة الجديدة أعلنت أنها ستتخذ خطوات لضمان الحوكمة واستعادة التوازن المناسب بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وستعمل على زيادة الهجرة اليهودية، وستعتبر التعليم أولوية وطنية عليا مع ضمان المساواة بين جميع السكان في أنظمة التعليم المختلفة.

ملفات إقليمية تواجه نتنياهو

- تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة

ستنعكس على تعاطيها مع القضايا الخارجية، لذا حذر ملك الأردن، عبد الله الثاني (عبر تصريحات لـCNN الأمريكية) من "انتفاضة فلسطينية جديدة"، نتيجة تعهد حكومة نتنياهو بتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية والجليل والنقب والجولان.

ونبه ملك الأردن، إلى أن بلاده "ليست ضد خيارات الناخب الإسرائيلي، بشرط ألا تتسبب في تفاقم الأوضاع الفلسطينية، وأن تحرص على حل الدولتين، كون الانتفاضة، في حال اندلاعها، لن تكون في صالح جميع الأطراف".

وشدد على أنه "مستعد تماماً للصراع في حال تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، وأنه لا داعي لتجاوز الخطوط الحمراء الأردنية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.. هناك دائمًا أشخاص سيحاولون الدفع بهذا الأمر وهذا مصدر قلق".

ومنذ نكسة 1967، تسيطر إسرائيل على الحرم القدسي والبلدة القديمة، قبل السماح لهيئة الأوقاف الأردنية بالسلطة الدينية على الحرم القدس، ووفقاً لمعاهدة السلام بين البلدين (وادي عربة، عام 1994) تعترف إسرائيل بدور خاص للأردن، على المواقع الإسلامية بالقدس.

فلسطينيا، تتزايد المخاوف من حكومة نتنياهو، في ظل توجهاتها المعلنة (مواصلة توسيع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، خاصة في مناطق غير قانونية بموجب القانون الدولي، بموجب ما يسمى بالحقوق القومية اليهودية في جميع أنحاء إسرائيل).

وتشير معلومات إلى أن أجندة الحكومة المقبلة تستهدف المنطقة «ج» (62% من مساحة الضفة الغربية) وضمّها للسيادة الإسرائيلية، الأمر الذي سينهي للأبد مشروع دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967، وسيقوّض وجود السلطة الفلسطينية تماماً.

ورغم محاولات تبديد القلق، يرتبط القلق الفلسطيني بتوقيع الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية على وثيقة تنص على أن لـ«الشعب اليهودي حقا خالصا غير قابل للجدل على أرض إسرائيل، وأن الحكومة ستعمل على تطوير الاستيطان وتعزيز هجرة اليهود إلى إسرائيل».

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، انتقد برنامج حكومة نتنياهو، خاصة توسيع الاستيطان بالضفة الغربية، المخالف لقرارات الشرعية الدولية، وتداعياته الإقليمية، وأن الحل يكمن في قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، حرصا على استقرار المنطقة.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن حكومة نتنياهو ستعمل على تفعيل مشروع توراتي عقائدي وقومي، لا يضع بعين الاعتبار أي حقوق فلسطينية، فيما حذر أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، من مغبة الإقدام مستقبلا على عمليات «تطهير عرقي».

تصريحات "البرغوثي" ترتبط بتوجهات وزير الأمن الداخلي الجديد، إيتمار بن غفير، الذي أُدين سابقا بالعنصرية ضد الفلسطينيين، لكن نتنياهو تعهد بـ«تعزيز التسامح والسعي إلى تحقيق السلام، وأنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن الحقوق المدنية والدبلوماسية».

غير أن المحلل السياسي الإسرائيلي، عكيفا إلدار، يحذر (وفق تصريحات تليفزيونية) من تداعيات التنافس الأمني والسياسي بين الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وأن الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن، على حد وصفه.

بدوره، تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي وضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض آفاق حل الدولتين، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة، بنيامين نتنياهو، المقبلة بأفعالها وليس بأعضائها من أقصى اليمين.

- الملف النووي الإيراني

خلال جلسة التصديق على التشكيل الحكومي في الكنيست، أوجز نتنياهو 3 مهام رئيسية لحكومته، يتصدرها وقف البرنامج النووي الإيراني، وتشدد الحكومة الإسرائيلية الجديدة على مواصلة محاربة برنامج إيران النووي.

وتتزايد مخاوف إسرائيل (الرافضة للصيغة السابقة للاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015) وتحذر من قرب امتلاك إيران للسلاح النووي، ويؤكد نتنياهو أن بلاده مستعدة للعمل بمفردها لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، أو ضرورة تعديل الاتفاق السابق، على الأقل.

- لبنان وحزب الله

يصف نتنياهو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بـ«المخزي، ويشكل رضوخا لمطالب حزب الله»، ومع ذلك فإن حكومة نتنياهو مطالبة بحسم مشروع الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي، عاموس هوكشتاين، مطلع أكتوبر 2022.

وحال المصادقة على الاتفاق سيكون على إسرائيل ولبنان إرسال رد مكتوب إلى واشنطن، وتسجيل حدودهما البحرية في الأمم المتحدة، لكن خلال الفترة الماضية، طالب لبنان بإجراء تعديلات رفضتها إسرائيل، التي بدأت فحص المعدات قبل بدء الاستخراج من حقل «كاريش».

- توسيع اتفاقات أبراهام

قالت الحكومة الجديدة، إنها ستعمل على تعزيز السلام مع جميع جيراننا مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والوطنية، وتعزيز العلاقات الإقليمية، عبر البناء على اتفاقيات إبراهام، والتوصل اتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية وإسلامية.

كما سيحاول نتنياهو (الساعي لتحسين صورته، وتقديم نفسه كصانع سلام) مد الجسور مع دول عربية وإسلامية، بدعم أمريكي، لاستكمال سلسلة الاتفاقات التى كان طرفا فيها، خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى يناير 2021 (مع الإمارات، البحرين، المغرب، والسودان).

- دوليا

تتعدد الملفات التى تواجه حكومة نتنياهو الجديدة، لاسيما تعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وإنعاش العلاقات الإسرائيلية- الروسية، بعد التوتر الذي لحق بها، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التى أدانتها الحكومة السابقة، بقيادة، يائير لابيد.

- التوتر الروسي- الإسرائيلي

يعرقل أنشطة سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية، وهو أمر يتعارض (في حال استمراره) مع تأكيد حكومة نتنياهو (وفق برنامجها المعلن) تمسكها بهضبة الجولان السورية، كمنطقة استراتيجية، وحركة الاستيطان فيها.

- التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية

ستعمل حكومة نتنياهو على بلورة رؤية جديدة في ضوء بعد مستجدات السياسة الخارجية الأمريكية، دون مراعاة مصالح وتوجهات إسرائيل، يظهر ذلك في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والملف النووي الإيراني.

تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس، أوضح أن «صعود تيار الصهيونية الدينية، الشريك في حكومة نتنياهو، يثير جدلاً حول الآثار المترتبة على ديمقراطية إسرائيل، وقدرتها على إدارة العلاقات مع العرب والفلسطينيين، ومع الولايات المتحدة والعالم».

السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نيدز، حث الإدارة الأمريكية على إتباع نهج أكثر حذرا ودقة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، نصح البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بعدم التسرع في الحكم على الإسرائيلية الجديدة.

- التقارب الإسرائيلي- الصيني

سيواصل نتنياهو تعزيز العلاقة مع الصين (ثالث أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بحجم استثمارات تقترب من 12 مليار دولار، سنويا، وتبادل تجاري عند حاجز 23 مليار دولار)، وهو النهج الذي سار عليه خلال رئاسته لحكومات متعاقبة في إسرائيل.

الصدام بين الأحزاب والتيارات حول قضايا داخلية، وراد في ظل تمدد صلاحيات أحزاب اليمين المتطرف في ملفات الأمن والتعليم والقضاء والتعليم، ما يتعارض مع الحريات العامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، التي يطالب بها التيار العلماني الإسرائيلي.

الائتلاف الحكومي (64 عضو في الكنيست) يشكل قاعدة قوية للبقاء والاستقرار، ومن ثم يمنح الحكومة فرصة معقولة لتخطيط قضايا الأمن القومي الإسرائيلي، ويحافظ على إقرار الميزانية المناسبة لإدارة الدولة، وفق الأساسيات المتفق عليها بين شركاء الائتلاف.

ولا يرغب نتنياهو في حدوث واقعة مماثلة لما تعرضت له الحكومة السابقة (الـ36 في تاريخ إسرائيل) في السادس من إبريل 2022، عندما أقدمت عضو الكنيست من حزب يمينا، عيديت سيلمان، على الانسحاب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ففقد الأغلبية، في الكنيست.