في الذكرى الثالثة لاغتياله.. إيران تجدد تعهدها بالانتقام لسليماني

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن الانتقام لمقتل قاسم سليماني "قادم لا محالة"، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال سليماني بضربة أميركية في العراق.

وقال رئيسي، اليوم: "لم ننسَ ولن ننسى دماء الشهيد قاسم سليماني"، محذّرا "المجرمين والمخططين" من أن الجمهورية الإسلامية "ستقض مضاجعهم (...) الانتقام قادم لا محالة".

كان رئيسي يتحدث أمام آلاف حضروا الى المصلى الكبير في طهران، ورفعوا علم الجمهورية الإسلامية وصور سليماني.

قضى القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية لطهران، بضربة من طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد ترامب في حينه أنه هو من أمر بتنفيذ هذه الضربة، مشيرا الى أن سليماني كان يخطط لهجمات "وشيكة" ضد دبلوماسيين وعسكريين أميركيين.

وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، وهي تكرر منذ ذلك الحين مطلبها بانسحاب القوات الأميركية من البلد المجاور.

قُتل سليماني عندما كان في الثانية والستين من العمر، بعد مسيرة طويلة تدرّج خلالها في الحرس الثوري وصولا الى قيادة فيلق القدس أواخر التسعينيات. وينسب إليه دور كبير في تعزيز نفوذ إيران في الشرق الأوسط، خصوصا في العراق وسوريا.