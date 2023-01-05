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أفغانستان.. زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب شمال شرقي البلاد

وكالة الأناضول للأنباء
كابل
نشر في 05.01.2023 19:31
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر الخميس، ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 18.56 بالتوقيت المحلي في منطقة جورم التابعة لبدخشان.

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 193 كم مترا، وشعر بهزته سكان العاصمة كابل، ودول مجاورة منها باكستان وطاجيكستان والهند.

ولم تعلن حكومة طالبان على الفور عن معلومات فيما إذا وقعت خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يشار إلى أن نحو 1200 شخصا لقوا حتفهم جراء زلزال ضرب الشرق الأفغاني بقوة 5.9 درجات في يونيو/ حزيران 2022.

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