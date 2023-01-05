اكتشاف 11 متحوراً جديداً لفيروس كورونا في الهند

كشفت مصادر صحية في الهند، الخميس، عن رصد 11 متحوراً جديداً من فيروس كورونا (كوفيد19) في البلاد، وصلت من خلال 124 مسافراً قدموا من دول مختلفة.

ونقل موقع "تايمز أوف إنديا" عن مصادر، لم يسمها، قولها إن الحالات التي أثبتت إصابتها بمتحورات كورونا وصلت إلى الهند خلال الفترة بين 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي و3 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضحت السلطات الهندية أن نحو 19 ألفاً و227 مسافراً خضعوا لفحوصات اختبار كورونا، وثبت إصابة 124 منهم بالفيروس.

وتأتي التصريحات هذه في خضم قلق دولي من الانتشار المتزايد لحالات كورونا في الصين.

ومنذ نهاية ديسمبر الماضي 2022، كشفت تقارير إعلامية عن زيادة مفرطة في عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين، دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إعلان قلقها ومطالبة السلطات الصينية بالكشف عن الأعداد الفعلية للمصابين بكورونا.