الصين تؤكد أن الجائحة تحت السيطرة وسط بروز أزمة في الأسرة في المشافي

عبر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء عن قلقه من عدم إتاحة الحكومة الصينية بيانات لتفشي كوفيد-19، مع ارتفاع الإصابات في العاصمة بيجين وبوادر أزمة في المشافي الصينية.

وقد سعت الصين إلى تطعيم المزيد من سكانها المسنين، لكن هذه الجهود أعاقتها الفضائح السابقة المتعلقة بالتطعيمات المزيفة والتحذيرات السابقة من التأثيرات السلبية للقاحات على كبار السن.

ويرقد المرضى، ومعظمهم من كبار السن، على محفات في ممرات المستشفى ويحصلون على الأكسجين أثناء جلوسهم على كراسي متحركة مع زيادة انتشار الفيروس.

اكتظ مستشفى تشويانغليو في شرق المدينة بالمرضى الوافدين حديثا يوم الخميس. وبحلول منتصف النهار كانت الأسرة قد نفدت، مع استمرار سيارات الإسعاف في جلب المحتاجين لرعاية صحية.

فيما يسعى الأطباء واطقم التمريض الذين يعانون بلفعل من ضغوط شديدة في العمل إلى تسجيل المعلومات وتحديد الحالات الأكثر إلحاحا.

وجاءت الزيادة في عدد المصابين بأعراض حادة للمرض الذين يحتاجون إلى رعاية في المستشفيات بعد تخلي الصين الشهر الماضي عن أشد قيود الجائحة التي فرضتها بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإغلاق وحظر السفر وإغلاق المدارس، والتي أثرت بشدة على الاقتصاد وأدت إلى احتجاجات في الشوارع لم تشهدها البلاد منذ أواخر الثمانينيات.

كما تأتي في الوقت الذي "شجع فيه الاتحاد الأوروبي بقوة" يوم الأربعاء على فرض اختبار كوفيد-19 قبل المغادرة على القادمين من الصين.

على مدار الأسبوع الماضي، ردت دول بالاتحاد الأوروبي بمجموعة متنوعة من القيود على القادمين من الصين، متجاهلة التزاما سابقا برد موحد من دول الكتلة.

كانت إيطاليا -حيث تسببت الجائحة في خسائر فادحة أوائل عام 2020- أول عضو في الاتحاد الأوروبي يطلب اختبارات فيروس كورونا من القادمين من الصين، لكن سرعان ما تبعتها فرنسا وإسبانيا بإجراءاتهما الخاصة.

وجاء ذلك بعد فرض الولايات المتحدة متطلبا بأن يظهر جميع القادمين من الصين نتيجة اختبار سلبية تم الحصول عليها قبل 48 ساعة من المغادرة.

وحذرت الصين من الرد "بإجراءات مضادة" في حال فرضت اوروبا مثل هذه المتطلبات.