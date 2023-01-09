المرشد الإيراني يصف المتظاهرين بالخونة

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، المتظاهرين الذين احتجوا في الشوارع عقب مقتل الشابة مهسا أميني قبل نحو 4 أشهر، بأنهم خونة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين، خلال مشاركته في إحياء يوم الانتفاضة الإيرانية الموافق يوم 9 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

ووفق ما ذكرته وكالة إرنا الرسمية، فقد أقر خامنئي بوجود أزمة اقتصادية في البلاد.

وقال إن المتظاهرين "يتلقون دعما من خارج إيران"، معتبرا أن أعداء بلاده لم يتمكنوا من الوصول إلى مبتغاهم عن طريق دعم المتظاهرين.

ودعا المرشد مرة أخرى إلى تحرك الأجهزة المسؤولة بشكل جاد ضد المتظاهرين.

وأردف: "أهم أداة للعدو في حركة التمرد كانت الدعاية التي يقوم بها عبر وسائل الإعلام الغربية والعربية والعبرية ومنصات التواصل الاجتماعي".

وتحتفل إيران سنويا بالانتفاضة الشعبية التي اندلعت بمدينة قم في 9 يناير 1978 ضد حكم الشاه محمد رضا بهلوي.

ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.