باكستان ترحب بالمساعدات الدولية لمتضرري الفيضانات

رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بالمساعدات الدولية لبلاده التي عانت من خسائر كبيرة جراء كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد الصيف الماضي.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين، خلال "المؤتمر الدولي حول باكستان المقاومة للمناخ" المقام في مدينة جنيف بسويسرا.

وأوضح شريف أن العالم يمر بنقطة تحول تاريخية في المناخ يؤثر بشكل سلبي على حياة البشر والبلدان، داعيا إلى اتخاذ قرارات شاملة ومتعددة الأطراف من أجل البقاء.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن باكستان واجهت كارثة فيضانات كبيرة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة وأثرت سلبا على حياة 33 مليون شخص وتسببت بتشريد 8 ملايين.

وأشار إلى مصرع 1700 شخص وإصابة الآلاف وتدمير أكثر من مليوني منزل جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد منذ 14 يونيو/ حزيران الماضي.

وشكر شريف الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عمل على تنظيم المؤتمر لإيصال صوت الشعب الباكستاني الذي عانى من الكارثة.

كما شكر كل من الدول الصديقة والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، مبينا أن المساعدات لم تنته وأن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الأمن الغذائي ارتفع من 7 إلى 17 مليون شخص.