رئيس الوزراء الأرميني يرفض استضافة مناورات عسكرية تهيمن عليها روسيا

رفضت أرمينيا استضافة مناورات عسكرية مخطط لها بموجب معاهدة أمنية تهيمن عليه روسيا، وفق ما اعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان.

يعكس إعلان رئيس الوزراء الصادر يوم الثلاثاء التوترات المتزايدة بين أرمينيا وموسكو وقد انتقد باشينيان مرارا قوات حفظ السلام الروسية لفشلها في تأمين العبور الحر على طول ممر يربط بين أرمينيا وإقليم قره باخ الأذربيجاني.

ويقول باشينيان إن أرمينيا تعتبر التدريبات العسكرية المخطط لها بموجب منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تهيمن عليها موسكو، لهذا العام، "غير مناسبة في الوضع الحالي".

وأضاف "على الأقل هذا العام، لن تتم هذه التدريبات".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، بعد هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقعت أذربيجان وروسيا وأرمينيا اتفاقاً ثلاثياً عقب انتصار القوات الأذربيجانية على نظيرتها الأرمينية في إقليم قره باغ.