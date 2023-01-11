الحكم بإعدام المسؤول الإيراني السابق علي رضا أكبري

أصدر القضاء الإيراني، الأربعاء، حكماً بالإعدام على نائب وزير الدفاع الأسبق علي رضا أكبري، على خلفية إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن القضاء اعتبر علي رضا أكبري، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع حتى عام 2001 "جاسوساً رئيسياً" للمخابرات البريطانية.

وقالت إن المخابرات الإيرانية كشفت قيامه بالتجسس عندما زودته بمعلومات كاذبة.

وفي السياق، أشارت الوكالة أن أكبري "تجسس على تفاصيل المحادثات النووية السابقة بين إيران والقوى الغربية".

وشغل أكبري منصب نائب وزير الدفاع في عهد الرئيس محمد خاتمي، وكان يدفع من أجل تحسين العلاقات مع الغرب، ولم يظهر أكبري علناً منذ عام 2019، كما لم تنشر السلطات الإيرانية أي تفاصيل حول محاكمته، حسب المصدر ذاته.