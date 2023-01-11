باكستان تشكر تركيا على دعمهما بعد أضرار الفيضانات

قدم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الأربعاء، شكره لتركيا على دعمهما بلاده جراء الأضرار التي تعرضت لها بسبب الفيضانات التي اجتاحتها خلال الأشهر الماضية.

وأعرب شريف، في تغريدة على تويتر، عن بالغ امتنانه للرئيس رجب طيب أردوغان جراء الرسالة المصورة التي بعثها الاثنين إلى "المؤتمر الدولي حول باكستان المقاومة للمناخ" المقام في مدينة جنيف بسويسرا.

ولفت إلى أن "أردوغان قاد جهود الإغاثة في تركيا من أجل المتضررين من الفيضانات في باكستان"، متوجهاً بالشكر لتركيا على مساهماتها.

وكان الرئيس أردوغان أكد في رسالته أن تركيا ستقوم بما يقع على عاتقها من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت باكستان.

يشار أن باكستان واجهت الصيف الماضي، كارثة فيضانات كبيرة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة أثرت سلبا على حياة 33 مليون شخص وتسببت بتشريد 8 ملايين، ولقي 1700 شخصاً مصرعهم وأصيب الآلاف وتدمر أكثر من مليوني منزل جراء الفيضانات التي شهدتها البلاد اعتبارا من 14 يونيو/ حزيران الماضي.