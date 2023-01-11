بوتين ونظيره الإيراني يبحثان الوضع في سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، التعاون الثنائي والشأن السوري.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان، الأربعاء، أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسي، موضحة أن الرئيسين بحثا القضايا الراهنة وأكدا زيادة تطوير التعاون الثنائي.

كما بحث الجانبان التنفيذ المتسق للمشاريع ذات المنفعة المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية على وجه الخصوص.

وأضاف البيان: "خلال مناقشة القضايا الدولية، قدم الجانبان تقييماً إيجابياً للتنسيق الوثيق القائم في إطار مسار أستانا الذي يلعب دوراً أساسياً في التسوية السورية".

وأعربا عن عزمهما مواصلة التعاون من أجل تسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها مجدداً.

وأكد الكرملين، أنه تم التخطيط لإجراء عدد من الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.