ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة المنكوبة في نيبال إلى 66

أعلنت السلطات في نيبال، الأحد، ارتفاع ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت وسط البلاد إلى 66 قتيلاً.

وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي كريشانا بندري إنه تم انتشال 66 جثة من مكان تحطم الطائرة حتى الساعة 12:10 تغ.

وأضاف بندري، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الجهود مستمرة للعثور على الـ6 المتبقين الذين كانوا على متن الطائرة.

وفي وقت سابق اليوم، قال تيك بهادور، وهو مسؤول إداري رفيع في مقاطعة كاسكي بولاية غنداكي، وهي نفسها الولاية التي شهدت الحادثة، إن 32 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم إثر الحادث، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

فيما نقلت صحيفة كاتماندو المحلية عن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية "يتي" قوله إن الطائرة كانت تقل على متنها 68 راكباً و4 من أفراد الطاقم عندما سقطت وسط البلاد.

وكانت الطائرة تقل 68 راكباً، بينهم 15 أجنبياً إضافة لطاقم الطائرة المكون من 4 أشخاص، بحسب هيئة الطيران المدني النيبالي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن المواطنين الأجانب هم خمسة هنود وأربعة روس ومواطنين اثنين من كوريا الجنوبية، ومواطن ايرلندي واسترالي وأرجنتيني وفرنسي.