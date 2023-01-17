لأول مرة منذ عقود.. تراجع أعداد سكان الصين خلال 2022

قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الثلاثاء، إن عدد سكان البلاد سجل انكماشا في 2022 لأول مرة منذ نحو 60 عاما، ليبلغ 1.411 مليار نسمة.

وذكر المكتب في بيان صحفي اليوم، أن عدد سكان الصين خلال العام الماضي، تراجع بمقدار 850 ألف نسمة، وسط انخفاض حاد في عدد المواليد الجدد.

وخلال العام الماضي، سجل في عموم الصين 9.56 ملايين مولود جديد، مقابل وفاة 10.41 ملايين فرد، بحسب البيانات الرسمية.

ومطلع ستينيات القرن الماضي، سجلت الصين أحد أسوأ مواسم الزراعة والإنتاج الغذائي، نتج عنه حدوث مجاعة أدت في نهاية المطاف إلى انكماش في عدد السكان.

ويعني انكماش عدد السكان، أن نسبة أصحاب السن المتقدمة ستصل إلى مرحلة تزيد فيها على نسبة الفتية والشباب، وما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد.

وأصبحت الشيخوخة سواء في الصين أو عديد الاقتصادات المتقدمة، إحدى أبرز العوامل الضاغطة على استمرار نمو الاقتصادات وازدهارها، بسبب الحاجة إلى العمالة الفتية، وتراجع الإنفاق على الشيخوخة والصحة.