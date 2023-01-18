بعد نداء استغاثة فوق المحيط.. هبوط رحلة من نيوزيلندا إلى سيدني بسلام

هبطت طائرة تابعة لشركة طيران كانتاس الأسترالية وكانت في رحلة من نيوزيلندا إلى سيدني بسلام، بعد أن أصدرت نداء استغاثة فوق المحيط الهادئ اليوم الأربعاء.

وهبطت رحلة كانتاس رقم 144 في مطار سيدني قادمة من أوكلاند بنيوزيلندا، بعد رحلة استغرقت ثلاث ساعات ونصف بين المدينتين واجهت خلالها الطائرة من طراز بوينغ 737 مشكلة في أحد محركيها وهي على مسافة نحو الساعة من سيدني، حسبما ذكرت شركة كانتاس.

يتم إصدار نداء استغاثة عندما تكون الطائرة على وشك مواجهة خطر جسيم وشيك وبحاجة إلى مساعدة فورية.

لم ترد كانتاس على الفور على طلب الأسوشيتدبرس بالتعليق.