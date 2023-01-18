خلال ساعات قليلة.. زلزال ثان يضرب شرقي إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، شرقي إندونيسيا، هو الثاني خلال ساعات الصباح.

وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي في بيان، أن مركز الزلزال يبعد عن منطقة توبيلو بجزيرة هالماهيرا 154 كيلو مترا.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 48 كيلو مترا تحت سطح الأرض.

ولم تعلن السلطات المحلية حتى اللحظة عمّا إذا كان الزلزال تسبب في خسائر مادية أو بشرية، وسط تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي.

وقبل ساعات، ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرقي إندونيسيا أيضاً على بعد 61 كيلومتر عن مدينة غورونتالو وبعمق 152.5 كيلو متر عن سطح الأرض.