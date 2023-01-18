زلزال بقوة 5.8 يضرب شمالي غرب إيران وأنباء عن إصابات

ضرب زلزال اليوم الأربعاء مناطق في شمال غرب إيران قرب الحدود التركية وأصيب فيه 70 شخصا على الأقل بجروح، وفق مصادر رسمية إيرانية.

وسجّلت هزة بقوة 5,8 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كلم في محافظة أذربيجان الغربية عند الساعة 13,38 دقيقة بالتوقيف المحلي (13,08 ت غ)، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

من جهته، أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، أن الهزة كانت بقوة 5,4 درجات وعلى عمق 12 كلم في مدينة خوي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤولين محليين إن "70 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح" جراء الزلزال، مشيرا الى تسجيل أضرار في 300 منزل.

وتقع إيران فوق العديد من الصفائح التكتونية الرئيسية وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرر، وكذلك تركيا والعديد من بلدان المنطقة.