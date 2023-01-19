أذربيجان تبدأ عملية تحكيم ضد أرمينيا لإضرارها بالبيئة

أعلنت أذربيجان بدء عملية تحكيم ضد أرمينيا بسبب الأضرار البيئية والبيولوجية التي ألحقتها في إقليم قره باغ خلال 30 عاما من الاحتلال، بموجب اتفاقية برن.

وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان الخميس، إنها جمعت كافة الأدلة اللازمة التي توثق الأضرار التي ألحقتها أرمينيا بأراضي أذربيجان لدى احتلالها.

وأضاف البيان أن أرمينيا دمرت الغابات وقطعت الأشجار، وأنشأت مباني وقامت بأنشطة تعدين غير قانونية في محميات طبيعية، الأمر الذي أدى لتهديد أكثر من 500 نوعا من الكائنات الحية.

وأكد على أن أرمينيا انتهكت بذلك بنود اتفاقية برن لحماية البرية التي تعتبر عضوا فيها، لافتا إلى أن باكو بدأت عملية تحكيم ضد يريفان بموجب الاتفاقية.

وتطالب أذربيجان أرمينيا لوضع حد لكافة انتهاكاتها ودفع تعويضات بسبب الأضرار البيئية التي ألحقتها بإقليم قره باغ أثناء احتلاله.

وتعد اتفاقية برن المتعلقة بحماية الحياة البرية والموائل الطبيعية الأوروبية صكاً قانونياً دولياً ملزماً في مجال حفظ الطبيعة، وهي تغطي التراث الطبيعي في أوروبا وكذلك في بعض الدول الأفريقية.