عشرات الآلاف من الإسرائيلين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب

شارك قرابة 110 آلاف إسرائيلي، السبت، في تظاهرتين نظمتا وسط مدينة تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أن "100 ألف تظاهروا قرب مفترق عزرائيلي وسط مدينة تل أبيب، فيما تظاهر 10 آلاف آخرين في ساحة "هبيما"، بالمدينة نفسها".

وشارك زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس بالتظاهرة قرب مفترق عزرائيلي، وفق القناة.

وقال لابيد في تصريح للقناة: "سندافع عن الوطن والديمقراطية، لن نستسلم حتى نفوز".

وتنظم هذه التظاهرات، ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع الثالث على التوالي.

ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو، التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل".

وفي 3 يناير/ كانون الثاني المنصرم، وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، اقتحم وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، إيتمار بن غفير، باحات المسجد لمدة ربع ساعة، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

ويتهم فلسطينيون إسرائيل بالعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها في 1981.