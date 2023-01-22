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وباء "مجهول" يحصد أرواح 21 شخصاً في أفغانستان

وكالة الأناضول للأنباء
كابل
نشر في 22.01.2023 12:28
الأناضول (الأناضول)

أعلنت السلطات الأفغانية وفاة 21 شخصاً بالعدوى جراء "وباء مجهول" في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وأفاد مسؤولون محليون في تصريحات صحفية، بظهور وباء مجهول لم تتمكن الفرق الصحية من تشخيصه بعد، في منطقة بامير التابعة لمديرية واخان في الولاية.

وأشاروا إلى وفاة 21 شخصاً أصيبوا بالعدوى خلال آخر أسبوعين، وأكدوا استمرار العمل لتشخيص المرض.

من جهتها قالت وزارة الصحة في حكومة طالبان، إن فرقاً طبية وصلت إلى المنطقة عبر طاجيكستان.

وتقع منطقة بامير في بدخشان على الحدود مع الصين وباكستان وطاجيكستان ويعيش فيها مواطنون أفغان من أصول قرغيزية.

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