طالبان تعتزم السماح للنساء بالعمل في المنظمات غير الحكومية

قال وزير الاقتصاد بحكومة حركة طالبان، الإثنين، إن هناك جهودا جارية للسماح للنساء بالعمل في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضح متحدث الوزارة عبد الرحمن حبيب، في تصريحات لموقع "تولو نيوز" الأفغاني، إنه "سيتم السماح للمرأة بالعمل في المنظمات غير الحكومية التي تتطلب وجودهن".

وأضاف: "لقد توقفت النساء عن العمل في المنظمات غير الحكومية لفترة من الوقت، والجهود جارية لإيجاد حل عادل والسماح للنساء بالعمل حيثما يكون وجودهن مطلوبا".

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أصدرت حكومة طالبان المؤقتة أمرا لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم إلى العمل حتى إشعار آخر، بدعوى عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة.