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باكستان تُدين بشدة الاعتداء على القرآن الكريم في لاهاي

وكالة الأناضول للأنباء
إسلام آباد
نشر في 25.01.2023 18:12
آخر تحديث في 25.01.2023 18:14
الأناضول (الأناضول)

أدانت باكستان، الأربعاء، بشدة الاعتداء الذي استهدف القرآن الكريم في مدينة لاهاي بهولندا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن "الهجوم الدنيء على القرآن مدان بشدة، وأنه جريمة استفزازية تنم عن كراهية الإسلام ترتكب تحت ستار "حرية التعبير".

وأكد البيان أنه ينبغي على العالم أن يعمل معاً من أجل أن يرفع المجتمع الدولي صوتاً مشتركاً ضد الإسلاموفوبيا، والانسجام بين الأديان والتعايش السلمي.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل مخاوف باكستان بشأن هذه القضية إلى السلطات الهولندية، وطالب الأخيرة باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أعمال الكراهية والإسلاموفوبيا.

والاثنين، حرق زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد، نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها في لاهاي.

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