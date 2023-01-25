فقدان 9 أشخاص بعد غرق سفينة شحن قبالة السواحل اليابانية

فقد 9 أشخاص بعد غرق سفينة شحن قبالة سواحل مقاطعة "ناغازاكى" جنوب غربي اليابان.

وقال خفر السواحل الياباني، في بيان، إن "سفينة شحن، كان على متنها 22 من أفراد الطاقم، غرقت قبالة سواحل مقاطعة ناغازاكي".

ومن بين طاقم السفينة، 14 صينيا، و8 من ميانمار، حسب المصدر نفسه.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد أن أبلغ الطاقم خفر السواحل أن سفينتهم "مائلة وتغرق".

وحتى ساعة نشر الخبر، تم إنقاذ 13 شخصًا، بينما يجري البحث المكثف عن 9 آخرين.

وأجرت سفينة "جينتيان" (Jintian) المسجلة في هونغ كونع، والبالغ وزنها 6 آلاف و551 طنًا "مكالمة استغاثة" عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية حوالي الساعة 11:15 مساءًا بالتوقيت المحلي (14:15 ت.غ) ، على بعد حوالي 110 كلم غرب جزر دانجو، حسب البيان.

وكانت سفينة خاصة، تبحر في مكان قريب، أنقذت أول 4 من أفراد الطاقم.

وأفادت وكالة "كيودو" المحلية بأن "السفينة أخطرت في وقت لاحق خفر السواحل بأن طاقمها كان قادر على الانتقال إلى قوارب النجاة قبل غرق السفينة".