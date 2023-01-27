القائمة الرئيسية
آسيا
القائمة الرئيسية

مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران

وكالة الأناضول للأنباء
طهران
نشر في 27.01.2023 12:41
سيارات الشرطة أمام السفارة الأذربيجانية في طهران، إيران، 27 يناير/ كانون الثاني 2022 الأناضول سيارات الشرطة أمام السفارة الأذربيجانية في طهران، إيران، 27 يناير/ كانون الثاني 2022 (الأناضول)

قتل شخص وأصيب اثنان آخران، الجمعة، إثر هجوم مسلح على مقر السفارة الأذربيجانية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن هجوما "غادرا" أسفر عن مقتل "رئيس جهاز أمن السفارة، وإصابة اثنين من موظفي الأمن".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الهجوم تم باستخدام سلاح "كلاشينكوف"، وأن "المهاجم دمر نقطة الحراسة بسلاح آلي من طراز كلاشينكوف مما تسبب في مقتل رئيس جهاز الأمن، وإصابة اثنين من حراس الأمن خلال محاولتهم التصدي له".

وأشار البيان إلى تمكن قوات الأمن من اعتقال منفذ الهجوم.

وأعلنت الوزارة فتح تحقيق في الواقعة، متعهدة بتقديم مزيد من المعلومات للجمهور حول تفاصيل الحادث، في وقت لاحق.

وتشترك إيران وأذربيجان حدودياً، ويعيش عدد كبير من المواطنين الأذربيجانيين في إيران.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أدانت باكستان، الأربعاء، بشدة الاعتداء الذي استهدف القرآن الكريم في...
مختارات