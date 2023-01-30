ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري بمسجد في بيشاور بباكستان إلى 32 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية، الإثنين، إلى 32 قتيلاً و147 جريحاً، بحسب إعلام محلي.

وأكد محمد عاصم، متحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 32 بما فيهم عناصر شرطة، بحسب ما نقلت قناة "جيو نيوز".

وقال شفيع الله، نائب مفوض بيشاور إن الإصابات بلغت 147، وذلك بعد وفاة 3 من المصابين.

وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن الانتحاري كان متواجداً في الصف الأمامي خلال صلاة الظهر عندما فجر نفسه بين المصلين.

وانهار جزء من سقف المسجد وجدار، وكان ناجون مضرجون بالدماء يحاولون الخروج بصعوبة بين الركام فيما كانت سيارات الإسعاف تنقل الجثث، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مراسلها.

وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان لوكالة فرانس برس إنه "وضع طوارئ".

وأفاد مسؤولون بالشرطة وشهود أن المهاجم فجر نفسه داخل المسجد حيث كان نحو 150 شخصاً يؤدون صلاة الظهر، وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى حيث إن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

وفي وقت لاحق الإثنين، أعلنت حركة "تحريك طالبان باكستان" مسؤوليتها عن التفجير في المسجد، بحسب "جيو نيوز".