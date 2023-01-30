مقتل 20 شخصاً في تفجير انتحاري بمسجد في بيشاور بباكستان

قتل 20 شخصاً وأصيب أكثر من 90 آخرين، في حصيلة غير نهائية، جراء تفجير انتحاري استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية، ظهر الاثنين، بحسب إعلام محلي.

ونقلت قناة "جيوز نيوز" المحلية عن متحدث باسم المستشفى الذي نقل إليه الجرحى قوله إن 17 شخصاً، على الأقل، قتلوا في التفجير، فيما أصيب أكثر من 90 آخرين بجروح، موضحاً أن حالات 10 من الجرحى "خطيرة".

فيما رفعت الشرطة الباكستانية، في وقت لاحق، عدد قتلى التفجير الانتحاري إلى 20 قتيلاً.

وقال صديق خان، المسؤول البارز في شرطة بيشاور الذي قدم أحدث حصيلة للضحايا، إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن الانتحاري كان متواجداً في الصف الأمامي خلال صلاة الظهرعندما فجر نفسه بين المصلين.

وانهار جزء من سقف المسجد وجدار، وكان ناجون مضرجون بالدماء يحاولون الخروج بصعوبة بين الركام فيما كانت سيارات الإسعاف تنقل الجثث، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مراسلها.

وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان لوكالة فرانس برس إنه "وضع طوارئ".

وقالت الشرطة إن العديد من المصلين ما زالوا داخل المسجد، مؤكدة القيام بعمليات بحث حثيثة للعثور على ناجين.

وأفاد مسؤولون بالشرطة وشهود أن المهاجم فجر نفسه داخل المسجد حيث كان نحو 150 شخصا يؤدون صلاة الظهر، وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى حيث إن العديد من الجرحى في حالة حرجة.