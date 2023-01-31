ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مسجد بيشاور إلى 93

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية أمس الاثنين، إلى 93 قتيلاً، وفق ما أعلن مسؤولون طبيون الثلاثاء.

وأوضحت وسائل إعلام محلية ووكالات أنباء، الثلاثاء، أن الهجوم الانتحاري خلف 93 قتيلاً إلى جانب 221 جريحاً، بعد العثور خلال الليل على المزيد من الجثث تحت أنقاض المسجد الذي انهار سقفه وأحد جدرانه جراء عصف الانفجار.

وقال بلال أحمد فايزي، المتحدث باسم الطوارئ لوكالة فرانس برس: "سنزيل هذا الصباح القسم الأخير من السقف المنهار لنتمكن من انتشال المزيد من الجثث لكننا متشائمون بشأن فرص العثور على ناجين آخرين".

وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا، كشف عنها في وقت سابق من اليوم محمد عاصم، متحدث باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" في بيشاور للأناضول، وقدرها بنحو 88 قتيلاً.

وكانت السلطات الباكستانية قدرت عدد المصابين بأكثر من 221 شخصاً، إلا أنه تم الإعلان عن مغادرة 100 منهم المستشفى.

وقال شافي الله، نائب مفوض مدينة بيشاور للأناضول، إن هناك "10 حالات في وضع حرج" من بين المصابين الذين يقدم لهم العلاج بالمستشفى.

وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن الانتحاري كان متواجداً في الصف الأمامي خلال صلاة الظهر عندما فجر نفسه بين المصلين.

ويقع المسجد المستهدف داخل مجمع تابع للشرطة، ما نتج عنه وجود عدد كبير من كبار ضباط الشرطة بين القتلى.

ومنطقة المقر العام للشرطة في بيشاور هي من المناطق الخاضعة لأشدّ التدابير الأمنية في المدينة وتضم مقار مكاتب عدة وكالات استخبارات.

وأظهرت صور بثتها محطات الإذاعة المحلية عمال الإنقاذ وهم يحملون الجرحى والقتلى على نقالات من أجل إيصالهم إلى سيارات الإسعاف.

وأعرب مسؤولو الإنقاذ عن خشيتهم أن يظل العديد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض.

وإثر التفجير، وضعت العاصمة إسلام أباد وسائر أنحاء البلاد، ولا سيما تلك الواقعة على الحدود مع أفغانستان في حالة تأهّب أمني مشدّدة.

وصباح اليوم الثلاثاء، نفت حركة طالبان الباكستانية "تحريك طالبان"، مسؤوليتها عن الهجوم، بعد توارد أنباء أمس عن تبنيها للهجوم.