"الخارجية الصينية": حرق القرآن يظهر نفاق بعض السياسيين الغربيين

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن أعمال حرق نسخ القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية مؤخرا تظهر "نفاق بعض السياسيين الغربيين الذين يدّعون احترام حرية المعتقد".

وفي الموجز الصحفي اليومي، الخميس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: إن "احترام حرية المعتقد يحظى بقبول واسع من المجتمع الدولي. يجب احترام عقيدة المسلمين ومشاعرهم الدينية".

وأشارت إلى متابعتها أنباء حرق نسخ من القرآن الكريم في أوروبا، مضيفة: "تظهر هذه الحالات نفاق بعض السياسيين الغربيين الذين يدّعون احترام حرية المعتقد الديني".

وأكدت المتحدثة أن الصين تدعو إلى الحوار بين الحضارات وستواصل العمل مع الدول الإسلامية لحماية حرية المعتقد للمسلمين والجماعات الدينية الأخرى.

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من قبل شخصيات يمينية متطرفة، يتصدرهم زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان.