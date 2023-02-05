الصين تعرب عن استياء "شديد" إزاء إسقاط واشنطن منطادها

أعربت الصين عن استيائها "الشديد" إزاء إسقاط الولايات المتحدة منطاداً لها فوق المحيط الأطلسي، مساء السبت.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، الأحد: "تعرب الصين عن استيائها الشديد وتحتج على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادنا المدني".

وأضاف البيان أن "الجانب الصيني أبلغ مراراً نظيره الأمريكي بعد التحقق أن المنطاد مخصص للاستخدام المدني ودخل الولايات المتحدة بسبب ظروف خارجة عن السيطرة".

وتابع أن "الصين ستعمل بحزم على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالحق في القيام بمزيد من ردود الفعل الضرورية".

ومساء السبت، أسقطت الولايات المتحدة، منطاداً صينياً وصفته بإنه "منطاد تجسس انتهك سيادة البلاد" قبالة سواحل كارولينا.

وجاء إسقاط المنطاد بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في أنحاء أمريكا الشمالية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن قرار إسقاط المنطاد جاء بأمر من الرئيس جو بايدن.