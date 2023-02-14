للتعبير عن تضامن بلاده.. رئيس الوزراء الماليزي يزور تركيا

أعلنت السفارة الماليزية في تركيا أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم سيصل إلى تركيا في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي البلاد، وذلك للتعبير عن تضامن بلاده ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويعتزم إبراهيم أيضاً زيارة ولاية غازي عنتاب التي ضربها الزلزال، والاطلاع على أعمال الإغاثة ورعاية الناجين الجارية فيها، وفقاً لبيان السفارة اطلعت عليه صحيفة ديلي صباح.

وكان ما مجموعه 75 عضواً من فريق البحث والإنقاذ الماليزي الخاص "سمارت"، أُرسلوا إلى تركيا في أعقاب الكارثة الطبيعية.

وقدم رئيس الوزراء الماليزي تعازيه لأنقرة في أعقاب الزلزال الأسبوع الماضي، قائلاً: "إنني حزين جداً للخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات والدمار الهائل".

وأضاف: "بالنيابة عن ماليزيا حكومةً وشعباً، أتقدم بأحر التعازي والمواساة للضحايا والأسر وكذلك لجميع الدول المتضررة من الكارثة، وأرجو الله العلي القدير، أن يتغمد الضحايا بالرحمة والمغفرة وأن يعجل بالشفاء التام للجرحى والمصابين".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الاثنين، أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بلوغ عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا 31 ألفاً و643 شخصاً.

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